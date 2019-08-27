Председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в сенате Рон Джонсон захотел прокатиться в Россию, но, к своему огорчению, узнал, что дорога в нашу страну ему закрыта. Он пожаловался, что ему отказали в получении въездной визы, и обвинил Москву в «дипломатических играх», которые пресекли его «искренние усилия» на «прямой диалог с российскими парламентариями». А в конце ещё и пообещал, что будет продолжать «выступать за решительный и жёсткий ответ на агрессию России».

Чем известен Джонсон? В 2017 году, например, он причислил Россию к главным врагам американского государства наравне с Ираном и Северной Кореей. А позже, едва вернувшись из поездки в Москву, призвал президента США Дональда Трампа и американских законодателей пересмотреть санкции против России и обратить внимание на российских олигархов. Тогда он остался недоволен тем, что действующие санкции не имеют «ужасающего эффекта» для нашей экономики. Также Джонсон вместе с Диком Дурбином требовал от Трампа «дать отпор российской агрессии в Чёрном море» и остановить проект «Северный поток — 2».

То есть человек он весьма последовательный в своей неприязни к России, не раз позволявший себе публичные и очень агрессивные высказывания в адрес Москвы. И вот он, с гонором, свойственным всему политическому американскому истеблишменту, поехал в эту жуткую страну, что-то среднее между Ираном и КНДР, и эти варвары позволили себе его не пустить, слыхано ли вообще!

Впрочем, российские дипломаты обиды сенатора не поняли. В посольстве заявили, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой, в МИД РФ обвинили его в «манипуляции информацией» и напомнили, что Джонсон находится в стоп-листе России.

My statement on being denied a visa to enter Russia as part of a bipartisan congressional delegation next month. https://t.co/hzIRSZqCwT — Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) August 26, 2019

Вопрос: зачем столь убеждённому и ангажированному политику ехать в Россию и почему его так расстроил отказ во въезде? Полагаю, всё очень банально — дело в деньгах. Рано или поздно Джонсону придётся отчитываться о своей работе. Нет, не перед избирателями, куда там. По американской политической традиции, человек, однажды попавший в сенат, уходит из него либо вперёд ногами, либо на повышение. Так что отчитываться сенатору придётся перед теми бизнес-структурами, которые за ним стоят и которые финансируют его деятельность в своих интересах. А интересы крупного капитала по своей природе интернациональны, они не знают границ. И именно их Джонсон имел в виду, когда жаловался на то, что ему не позволили «встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов».

Так что многочисленные смешки на тему «ах, Россия запретит их политикам ездить в наш Челябинск» от прогрессивной общественности только на первый взгляд забавны. На деле, жизнь требует от американских политиков ездить и в Челябинск, и в Дюссельдорф, и в Харьков. И если этот политик не может приносить пользу своему спонсору, он сильно потеряет в деньгах.

Практика последних лет показывает, что дипломатические процедуры больше неэффективны, особенно когда речь идёт о Штатах, чьи власти запросто могут позволить себе рейдерский захват дипломатической собственности другого государства и делать вид, что так и надо. А когда перестаёт работать один из инструментов международных отношений, на первое место выйдет другой. Сейчас обе стороны стараются бить друг друга по карманам, главное — чтобы не начали бить по лицу.