Чем известен Джонсон? В 2017 году, например, он причислил Россию к главным врагам американского государства наравне с Ираном и Северной Кореей. А позже, едва вернувшись из поездки в Москву, призвал президента США Дональда Трампа и американских законодателей пересмотреть санкции против России и обратить внимание на российских олигархов. Тогда он остался недоволен тем, что действующие санкции не имеют «ужасающего эффекта» для нашей экономики. Также Джонсон вместе с Диком Дурбином требовал от Трампа «дать отпор российской агрессии в Чёрном море» и остановить проект «Северный поток — 2».

То есть человек он весьма последовательный в своей неприязни к России, не раз позволявший себе публичные и очень агрессивные высказывания в адрес Москвы. И вот он, с гонором, свойственным всему политическому американскому истеблишменту, поехал в эту жуткую страну, что-то среднее между Ираном и КНДР, и эти варвары позволили себе его не пустить, слыхано ли вообще!

Впрочем, российские дипломаты обиды сенатора не поняли. В посольстве заявили, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой, в МИД РФ обвинили его в «манипуляции информацией» и напомнили, что Джонсон находится в стоп-листе России.