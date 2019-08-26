https://static.news.ru/photo/c3e3dd62-c873-11e9-8615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Представители посольства России в США опровергли заявление американского сенатора Рона Джонсона об отказе ему во въезде на территорию РФ.

Представители дипмиссии заявляют, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой. Также в посольстве отметили, что Джонсон готов не к диалогу, а к конфронтации, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, сенатор от американского штата Висконсин Рон Джонсон утверждает, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Джонсон планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов. На какое время был запланирован визит, не уточняется.