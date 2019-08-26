https://static.news.ru/photo/c18a2308-c857-11e9-8e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com

Сенатор от американского штата Висконсин Рон Джонсон утверждает, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.

Джонсон планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов. На какое время был запланирован визит, не уточняется.

Взаимодействуя с послом [США в Москве Джоном] Хантсманом, я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами. К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жёсткий ответ на агрессию России и за откровенный диалог, когда это представляется возможным, — цитирует сенатора ТАСС .

Как писал News.ru ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение запретить въезд в страну двум представительницам Демократической партии в Конгрессе США. Речь идёт о поддерживающих Палестину Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб.