По словам главы МВД Израиля Арье Дери уверен, что американские политики якобы хотят навредить стране. Замглавы израильского МИДа Ципи Хотубли, в свою очередь, завил, что Омар и Талиба отрицают право Израиля на существование.

Депутат Кнессета Яир Лапид, наоборот, отметил необходимость пустить демократок в Израиль. Он пояснил, что сам Нетаньяху понимает ошибочность такого решения.

Организация еврейских демократов в США осудила действия Тель-Авива, который боится позволить женщинам увидеть ситуацию в регионе своими глазами. Старший сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала запрет позорным шагом.

Омар и Талиба хотят посетить Палестину, включая столицу страны Восточный Иерусалим и Храмовую гору, однако попасть туда возможно только через Израиль. При этом они хотят пообщаться с палестинцами, которые живут в израильской оккупации, передаёт радиостанция Kan .

Решение Нетаньяху поддержал президента США Дональд Трамп. В своём Twitter он заявил, что конгрессмены ненавидят Израиль и израильский народ.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!