Рон Джонсон Рон Джонсон Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В МИД РФ ответили на слова американского сенатора Рона Джонсона о запрете на въезд в Россию. В российском дипведомстве отметили, что Джонсон знал, что находится в стоп-листе России, и намеренно исказил информацию.

А это называется «манипуляция информацией». <...> За визой не обращался. Но представил всё, как будто ему отказано после обращения, — рассказали РИА Новости в диппредставительстве.

Там напомнили, что сенатор попал в стоп-лист  в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

Ранее Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор якобы планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов. 

Ситуацию прокомментировали в посольстве России в США. Там отметили, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой. Представители дипведомства заметили, что Джонсон готов не к диалогу, а к конфронтации, писал News.ru.

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