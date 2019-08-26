https://static.news.ru/photo/66fded6a-c89e-11e9-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Рон Джонсон Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В МИД РФ ответили на слова американского сенатора Рона Джонсона о запрете на въезд в Россию. В российском дипведомстве отметили, что Джонсон знал, что находится в стоп-листе России, и намеренно исказил информацию.

А это называется «манипуляция информацией». <...> За визой не обращался. Но представил всё, как будто ему отказано после обращения, — рассказали РИА Новости в диппредставительстве.

Там напомнили, что сенатор попал в стоп-лист в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

Ранее Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор якобы планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов.

Ситуацию прокомментировали в посольстве России в США. Там отметили, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой. Представители дипведомства заметили, что Джонсон готов не к диалогу, а к конфронтации, писал News.ru.