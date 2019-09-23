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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил надежду на то, что новое расследование, связанное с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, не повлияет на Олимпийские игры в Токио — 2020.

Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то ещё. Согласно правилам, если мы лишим РУСАДА статуса соответствия, а российская сторона с этим не согласится, то это будет решаться в...