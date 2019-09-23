Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена информация о некоторых положительных пробах.
Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены, вопрос — почему. Мы дадим им (российской стороне) шанс объясниться, — приводит слова Тейлора The New York Times.
Тейлор подчеркнул, что российской стороне в данном деле необходимо «вытащить кролика из шляпы», чтобы избежать новых санкций.
Ранее WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу, писал News.ru. У России есть три недели, чтобы дать ответ по поводу обнаружившихся проблем с данными лаборатории.