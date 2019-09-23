https://static.news.ru/photo/8894c2ca-dde6-11e9-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу.

В понедельник исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных Московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса. — News.ru), — говорится в заявлении WADA.

Как сообщило агентство AFP, WADA дало России три недели, чтобы дать ответ по поводу обнаружившихся проблем с данными лаборатории.

Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.