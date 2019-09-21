Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира в Баку.

Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва и Евгения Леванова, выступавшие за команду, получили 29,450 балла. Серебро досталось команде Японии (29,400), бронза — сборной Италии (29,200). Как писал News.ru,...