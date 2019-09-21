Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы проверить и объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Российская сторона обязана проверить все необходимые данные, после чего опубликовать официальный ответ, сообщает sportspressen со ссылкой на главу Института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкла Аска.
Ранее немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Как писал News.ru, Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию зарубежных СМИ о возможном отстранении РФ от участия в Играх в Токио.