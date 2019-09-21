Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию зарубежных СМИ о возможном отстранении РФ от участия в Играх в Токио, заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.
Материалы СМИ, тем более иностранных, для нас предметами для комментария не являются. Мы оперируем только официальной информацией в тот момент, когда ей располагаем, — передаёт слова Выборнова РИА Новости.
По данным источника газеты
Собеседник издания подчеркнул, что полученная WADA информация о российских атлетах могла быть изменена. Более того, этими данными манипулировали последние полтора года, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.
Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 10 августа 2020 года.
Как ранее писал News.ru, Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.