https://static.news.ru/photo/ddf635ce-dd27-11e9-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию зарубежных СМИ о возможном отстранении РФ от участия в Играх в Токио, заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.

Материалы СМИ, тем более иностранных, для нас предметами для комментария не являются. Мы оперируем только официальной информацией в тот момент, когда ей располагаем, — передаёт слова Выборнова РИА Новости.

По данным источника газеты The Telegraph , Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.

Собеседник издания подчеркнул, что полученная WADA информация о российских атлетах могла быть изменена. Более того, этими данными манипулировали последние полтора года, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.

Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 10 августа 2020 года.

Как ранее писал News.ru, Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.