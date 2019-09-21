https://static.news.ru/photo/9b8932ac-b669-11e9-91e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/imago-images.de/Global Look Press

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

По данным источника газеты The Telegraph , Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.

Собеседник издания подчеркнул, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.

Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

Если информация о том, что представленные данные были изменены, подтвердится, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020, — сообщает британское издание.

Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA о сложившейся ситуации на заседании в Токио на следующей неделе.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 10 августа 2020 года.

Ранее News.ru писал о том, что оргкомитет токийской Олимпиады-2020 до сих пор не выдал подтверждение на 18 тысяч билетов, запрошенных болельщиками из России. В настоящее время одобрено только 1000 билетов из общей российской квоты. Представители Токио аргументировали это крайне высоким спросом в целом по миру.