Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
По данным источника газеты
Собеседник издания подчеркнул, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.
Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.
Если информация о том, что представленные данные были изменены, подтвердится, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020, — сообщает британское издание.
Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA о сложившейся ситуации на заседании в Токио на следующей неделе.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 10 августа 2020 года.
Ранее News.ru писал о том, что оргкомитет токийской Олимпиады-2020 до сих пор не выдал подтверждение на 18 тысяч билетов, запрошенных болельщиками из России. В настоящее время одобрено только 1000 билетов из общей российской квоты. Представители Токио аргументировали это крайне высоким спросом в целом по миру.