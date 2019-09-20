https://static.news.ru/photo/f0f0f480-dbd7-11e9-898a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Данные о нарушениях были переданы WADA. На основании этой информации заведено 43 дела против спортсменов из России.

Комитет по соответствию WADA передаст эту исполнительному комитету организации. Заседание исполкома пройдёт в Токио на следующей неделе.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию от Международного союза биатлонистов (IBU) за нарушение антидопинговых правил (три пропущенных допинг-теста в течение года).