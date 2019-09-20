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Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Данные о нарушениях были переданы WADA. На основании этой информации заведено 43 дела против спортсменов из России.

Комитет по соответствию WADA передаст эту исполнительному комитету организации. Заседание исполкома пройдёт в Токио на следующей неделе.

Ранее News.ru писал о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию от Международного союза биатлонистов (IBU) за нарушение антидопинговых правил (три пропущенных допинг-теста в течение года).

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