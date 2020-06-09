Валуев заявил, что Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим

https://static.news.ru/photo/da09e928-aa37-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев, комментируя ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что перед законом все равны.

Люди всегда возмущены в большей степени, когда участником происшествия становится публичное лицо. Перед законом все равны, — приводит его слова «Чемпионат».

Депутат Госдумы РФ добавил, что «Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал и его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан, ему грозит обвинение по ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что актёр и болельщик «красно-белых» Михаил Ефремов не сможет откупиться после аварии, писал NEWS.ru.