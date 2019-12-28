https://static.news.ru/photo/807d9476-2ae5-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Джамиль Уилсон Фото: unicsbasket/vk.com

Баскетбольный клуб УНИКС продлил соглашение с американским нападающим Джамилем Уилсоном ещё на один месяц.

Казанский коллектив подписал 29-летнего форварда в октябре этого года. Договор был рассчитан на два месяца с возможностью продления до конца сезона.

Контракт БК УНИКС с американским форвардом Джамилем Уилсоном продлён ещё на месяц pic.twitter.com/hA9LbIzBMy — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 30 декабря 2019 г.

В сезоне 2018/19 Уисон защищал цвета итальянского «Фиат-Торино» и в среднем набирал 9,4 очка (34,7% — трехочковые), делая 4,3 подбора и 1,2 результативные передачи.

Руководитель баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команда думает об усилении зимой, так как на долгий срок выбыл форвард Уилл Клайберн, ранее писал NEWS.ru.