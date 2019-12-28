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Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил россиянина Александра Большунова в сломанной палке во время спринта на 1/4 финала Кубка мира в рамках «Тур де Ски».

У меня была отличная позиция, тело чувствовало себя хорошо, а потом кто-то бежит сзади и наступает на мою палку, — приводит слова Вестберга aftonbladet.se. Инцидент произошёл на последнем повороте гонки....