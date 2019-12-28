Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команда думает об усилении зимой, так как на долгий срок выбыл форвард Уилл Клайберн.

Думать об усилении и реально усилиться — это разные вещи. До конца февраля можем подписать нового игрока. Мы следим за рынком, но вы не хуже меня знаете, что баскетболистов, способных заменить Клайберна, на данный момент просто нет, — приводят слова Ватутина «Известия».

«Армейцы» занимают вторую строчку в Единой лиге. Команда имеет в своём активе 10 побед и три поражения.

Ранее NEWS.ru писал, что клуб НБА «Торонто» назван лучшей командой года в Канаде.

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