Стали известны подробности заболевания тренера Тарасовой

У известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние 15 декабря. Ей вызвали скорую из-за высокого давления и болей в груди, однако медики не стали госпитализировать женщину и оставили лечиться дома, сообщает РЕН ТВ. Уточняется, что у тренера это уже не первые проблемы с давлением.

Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.

16 декабря Тарасова вышла на связь и рассказала о своём состоянии. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней всё в порядке.

Ранее российский певец Филипп Киркоров прокомментировал в беседе с NEWS.ru госпитализацию советского тренера по фигурному катанию и председателя жюри шоу «Ледниковый период» Татьяны Тарасовой, которую вынужден был заменить в финале телепроекта. Артист подтвердил, что Тарасова пропустила съёмки в «Ледниковом периоде» из-за того, что попала в больницу, и призвал молиться за Татьяну Анатольевну.

В последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова болеет и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде её недавно увидели зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.