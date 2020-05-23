Стал известен календарь нового биатлонного Кубка мира

https://static.news.ru/photo/8ade039e-9e1a-11ea-98e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) рассказал, где и когда лучшие спортсмены мира будут бороться за награды Кубка мира. Сезон-2020/21 планируется открыть в Финляндии, этап в Контиолахти намечен на 27–29 ноября 2020 года.

Предварительное расписание Кубка мира опубликовано на сайте IBU. Согласно ему, в декабре пройдут три этапа — в Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия) и Анси (Франция). После Нового года биатлонисты продолжат состязания, переезжая по маршруту Оберхоф — Рупольдинг (оба — Германия) — Антхольц (Италия).

В феврале Кубок мира прервётся из-за чемпионата мира. Биатлонисты разыграют медали в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля. Три последних этапа намечается провести в Пекине (Китай), Нове-Место (Чехия) и Хольменколлене (Норвегия).

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная РФ по биатлону сможет приступить к тренировкам не раньше июля. Так считает президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. По его словам, на данный момент нет открытия тех баз, которые необходимы, они пока работают в усечённом режиме.