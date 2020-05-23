Стал известен календарь нового биатлонного Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) рассказал, где и когда лучшие спортсмены мира будут бороться за награды Кубка мира. Сезон-2020/21 планируется открыть в Финляндии, этап в Контиолахти намечен на 27–29 ноября 2020 года.
Предварительное расписание Кубка мира
В феврале Кубок мира прервётся из-за чемпионата мира. Биатлонисты разыграют медали в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля. Три последних этапа намечается провести в Пекине (Китай), Нове-Место (Чехия) и Хольменколлене (Норвегия).
Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная РФ по биатлону сможет приступить к тренировкам не раньше июля. Так считает президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. По его словам, на данный момент нет открытия тех баз, которые необходимы, они пока работают в усечённом режиме.
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