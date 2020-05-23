Сборная РФ по биатлону сможет приступить к тренировкам не раньше июля

https://static.news.ru/photo/80fd4e12-9ce8-11ea-8fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Koshmal Victor/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что национальная команда сможет начать централизованные тренировки в июле или августе.

На данный момент нет открытия тех баз, которые нам необходимы, они пока работают в усечённом режиме. Встаёт вопрос — когда это будет? Я очень спокойно на это смотрю — думаю, июль-август. Если раньше будет — хорошо, — цитирует Драчёва ТАСС.

При этом глава СБР отметил, что биатлонисты тренируются в своих регионах с личными тренерами.

Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил возобновление работы спортивных баз, где тренируются национальные сборные. Однако лидер отметил, что на подобных объектах необходимо поддерживать дисциплину и проводить санитарные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Позже министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство подготовило по поручению президента план восстановления учебно-тренировочных сборов, писал NEWS.ru.