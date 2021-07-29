Спасительный укол: итоги очередного олимпийского дня

Очередной соревновательный день на Олимпиаде в Токио принёс сборной России одну золотую, три бронзовые и одну серебряную медаль. Несколько ярких встреч состоялись в игровых видах спорта. Подробнее об итогах дня — в материале NEWS.ru.

Двойка на пятёрку

Первая медаль дня для российской сборной пришла откуда не ждали. Елена Орябинская и Василиса Степанова добились сенсационного успеха в академической гребле, хотя на них не ставил вообще никто. Спортсменки же в соревновании распашных двоек уступили лишь представительницам Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер и завоевали серебро. Конкретно в этом виде программы у россиян никогда не было медалей, а в академической гребле за всю историю их раньше в принципе было три. Причём последние награды добыты 17 лет назад.

Когда оставалось меньше половины дистанции, мы поняли, что это последняя гонка в сезоне и нужно выложить всё, что у нас есть. Чуть-чуть не достали до золота, но выложили всё, что у нас было, — рассказала после завершения финала Орябинская.

На успех россиянок не мог не отреагировать главный ценитель академической гребли в стране Дмитрий Губерниев. Комментатор рассыпался в комплиментах Орябинской и Степановой и даже извинился перед спортсменками, что не верил в их успех.

Василиса Степанова и Елена Орябинская EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

Страсти на дорожке

По сложившейся на этой Олимпиаде традиции ещё одна медаль российской сборной была завоевана в бассейне. Отличился Климент Колесников, который выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Хороший результат, однако шансы зацепиться за большее были. Признался в этом и сам россиянин.

Третье место — это хорошо, но по своим ощущениям я был готов проплыть быстрее, чем в полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Буду смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции, — завил Колесников.

Настоящая драма произошла на мужской 200-метровке брассом, где одним из главных фаворитов был действующий чемпион мира Антон Чупков. Россиянин, как и обычно, провёл заплыв в стиле знаменитого легкоатлета Юрия Борзаковского, который всегда стартовал в хвосте и обгонял соперников лишь на последних метрах дистанции. Чупков тоже после 150 метров был на восьмой позиции, а затем включился. Только вот подняться выше четвёртого места пловец не успел.

Деревянная медаль — грандиозное разочарование для Чупкова, которое, видимо, и заставило его сделать после заплыва сенсационное заявление. 24-летний спортсмен анонсировал скорое завершение карьеры, мотивировав это усталостью от спортивного ритма жизни.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поспешил упокоить болельщиков, предположив, что Чупков остынет и продолжит выступать.

Климент Колесников Xu Chang/XinHua/Global Look Press

Медали в зале

Очередную награду в копилку россиян принесли дзюдоисты. На этот раз бронзовую медаль завоевал Нияз Ильясов, который дошёл до поединка за третье место в весовой категории до 100 килограммов через утешительный раунд. В битве за медаль россиянин был сильнее грузина Варлама Липартелиани.

Ещё один шанс на медаль был у российской дзюдоистки Александры Бабинцевой. Она так же, как и Ильясов, проиграла в четвертьфинале, но в утешительном раунде победить не смогла. Женская весовая категория до 78 килограммов осталась без российских наград.

Упустили шанс на золото и представительницы российской спортивной гимнастики Владислава Уразова и Ангелина Мельникова, хотя с соревнований снялся главный фаворит — американка Симона Байлз. Россиянки выступали очень ровно, качественно, без серьёзных ошибок, но и без блеска, который необходим для победы. В итоге у Мельниковой, как и у Нагорного днём ранее, бронзовая медаль. Юная Уразова также выступила очень хорошо и стала четвёртой.

Печальный теннис

Уже на стадии четвертьфинала борьбу за медали прекратил Даниил Медведев. Вторая ракетка мира для многих неожиданно показал невнятную игру в матче с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Россиянин наделал почти три десятка невынужденных ошибок и весь матч находился явно не в своей тарелке. В итоге встреча завершилась в двух сетах — 6:2, 7:6 в пользу испанца, который в полуфинале встретится с Кареном Хачановым. Так что у россиянина будет шанс отомстить за партнёра по сборной.

Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну. Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно, — заявил Медведев после матча.

В женском парном разряде пробиться в финал не смогли Вероника Кудерметова и Елена Веснина, а вот Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, напротив, стали полуфиналистами игр в миксте. Так что медали в теннисе у россиян ещё возможны.

Андрей Рублёв Dai Tianfang/XinHua/Global Look Press

Укол на золото

Настоящим триллером стал полуфинал в женской командной рапире. Российская сборная встречалась с американками и почти весь поединок выступала в роли догоняющей. Вплоть до предпоследней встречи американки вели с комфортным преимуществом, пока блестяще не выступила Лариса Коробейникова. Она здорово отработала свой спарринг и привезла лидеру сборной России Инне Дериглазовой трёхочковое преимущество перед последним боем. Нашей приме такого гандикапа хватило с лихвой, и россиянки вышли в финал.

В решающем поединке россияне захватили лидерство с первых минут и с каждым поединком лишь наращивали преимущество. Настоящей героиней стала 22-летняя россиянка Марта Мартьянова, которая в начале встречи очень сильно подвернула голеностоп, но смогла продолжить борьбу и нанесла немало важнейших уколов соперницам. Итоговый счёт получился очень солидным — 45:34. Есть восьмая золотая медаль в копилке россиян!

Валерий Шарифулин/ТАСС

Кто к нам с мячом

Украшением соревновательного дня стал поединок группового раунда женского волейбольного турнира между сборными России и Китая. Последние участвуют в соревнованиях в ранге действующих победительниц Игр и сенсационно потерпели два поражения на старте. Мало кто верил, что китаянки проиграют третью встречу подряд, но это произошло.

Поединок получился мегадраматичным, а сборная Китая в четвёртом сете даже имела матчбол. Но россиянки титаническими усилиями вернулись в игру и в пятой партии были на голову сильнее соперника. Отличный результат, который дал россиянкам шикарный заряд эмоций. Китаянки же оказались на грани вылета с турнира.

Важнейший матч на Олимпиаде провели и российские гандболистки. После ничьей с Бразилией и крупного поражения от Швеции команда оказалась на грани вылета с Игр, но ко встрече с Венгрией россиянки наконец собрались и провели качественный матч. 38:31 — борьба за плей-офф продолжается.