На Украине забились в истерике из-за допуска российских фехтовальщиков к ЧМ ФФУ назвала плевком в лицо допуск российских фехтовальщиков на чемпионат мира

Решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить на чемпионат мира в Тбилиси имеющих воинские звания российских фехтовальщиков является плевком в лицо мировой спортивной общественности, следует из заявления Федерации фехтования Украины, опубликованного на сайте организации. В ФФУ пообещали предпринять юридические шаги, чтобы оспорить это решение.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила к участию в чемпионате мира спортсменов в «нейтральном статусе», которые являются представителями ЦСКА и имеют воинские звания. Среди них — находящиеся под санкциями на Украине олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян. Это плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности, — говорится в заявлении.

Ранее французская фехтовальщица Изаора Тибюс доказала, что допинг попал в ее организм случайно, через контакт с мужем. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требовало дисквалифицировать спортсменку на четыре года.