Скандал на скандале: как чемпионат мира потрепал нервы Ангелине Мельниковой

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова совершенно точно запомнит чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. Первое золото России в спортивной гимнастике за 11 лет, звание абсолютной чемпионки мира — приятных моментов было немало. Впрочем, скандалов тоже было достаточно. Судейский беспредел, позорное поведение телевещателей, претензии к средствам массовой информации. Вспоминаем самые яркие скандалы прошедшего мирового первенства.

«Подарок» от телевещателей

Первый скандал возник на старте соревнований, и был он связан с отсутствием трансляций с мирового первенства на отечественных телеканалах. Пока Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка, рубилась в Японии с соперницами со всего мира и добывала долгожданное золото в спортивной гимнастике для России, отечественные каналы делали вид, что ничего не происходит. Мы уже описывали этот скандал, возвращаться к нему нет смысла. Единственное отметим, что резонанс вокруг ситуации был невероятный. Многие с негодованием обрушились на российские спортивные и федеральные каналы, которые проигнорировали триумфальное выступление гимнастки. Отреагировала на него и сама Мельникова.

Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике, — сказала гимнастка.

Минус золото

Но ещё больший общественный резонанс и, как следствие, ещё более острую реакцию со стороны спортсменки вызвал судейский скандал. В вольных упражнениях российскую гимнастку лишили золотой медали. Она уступила своей оппонентке из Японии 0,066 балла. А ведь изначально Ангелина опережала Миа Мураками, но после протеста японской стороны судьи подняли баллы Мураками, и в итоге она выиграла в этой дисциплине.

Ангелина Мельникова EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

Однако проблема даже не в баллах, которые подняли японке, а в том, что выступление Мельниковой не оценили по достоинству. Общая сумма за вольные упражнения у россиянки составила 14 баллов. Из них 5,6 баллов — за сложность, 8,4 — за исполнение.

Главная претензия в данной ситуации к оценке за сложность. Спортсменка и её тренерский штаб изначально составляли программу с максимальной базой — 5,9 балла. Даже на всех олимпийских стартах — в командном многоборье, в личном, в вольных упражнениях — судьи ставили ей максимальную сложность — 5,9. Но на чемпионате мира почему-то база стала постепенно понижаться. Сначала в квалификации её сложность оценили в 5,8 балла, чему особо не придали большого значения, но потом в финале многоборья её сложность составила всего лишь в 5,5 балла. Причина — недостаточно качественное исполнение поворотов.

По правилам спортивной гимнастики, во время исполнения поворотов в вольных упражнениях поднятая нога должна находиться на уровне 90 градусов. Судьи сочли, что у Мельниковой она была ниже. Но российская гимнастка в короне с этим не согласна.

Я знаю свою базу на вольных. Мне дали на 0,3 балла меньше, чем должно быть. Проблема — поворот с поднятой ногой, причина — нога ниже 90 градусов. Я еще не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все шесть лет выступлений. Ни разу, — заявила Мельникова.

Хоть тренерский штаб российской команды подал протест, но его отклонили. При этом протест японской стороны судейская бригада рассмотрела и даже вынесла решение в пользу спортсменки. В итоге золото в вольных упражнениях ушло Мураками, мы остались с серебром.

После соревнований Мельникова опубликовала большой пост в Instagram, в котором, среди прочего, отметила, что чемпионат мира в Китакюсю в очередной раз стал подтверждением тому, что бороться за себя необходимо самому. Она отметила, что больше никогда не выйдет на вольные упражнения без готового протеста на руках. Пыталась ли подобным заявлением гимнастка упрекнуть свой тренерский штаб в возможной неправильной или несвоевременной подаче протеста, так и осталось загадкой.

Но претензии у спортсменки возникли не только к тренерам, но и к представителям СМИ. Причём к журналистам спортсменка обратилась без каких-либо скрытых подтекстов — жёстко и прямо. Опять из-за трансляций? Нет, на этот раз причина в другом.

Ангелина Мельникова Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Мельникова уличила средства массовой информации во лжи на фоне скандала вокруг судейства на ЧМ. По мнению спортсменки, многие СМИ пишут недостоверную информацию и делают лживые высказывания от её лица.

Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости. Я бы никогда в жизни не сказала ничего плохого в адрес Мураками. Все знают и видят, как я её уважаю, — написала спортсменка.

Негодования гимнастки можно понять. За несколько дней чемпионата мира на спортсменку свалилось слишком много событий: и приятных, и не очень. Но всё это уже позади. Чемпионат мира закончился, и Мельниковой есть золотая медаль, звание абсолютной чемпионке мира. И это самое важное.