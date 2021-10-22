Зачем России спорт?: на ТВ не показали историческую победу нашей гимнастки

Накануне в спортивной гимнастике случилось поистине историческое событие. Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Последний раз награда высшей пробы у нашей команды была аж в 2010 году. Тогда отличилась Алия Мустафина. С тех пор, все 11 лет, доминировали только одни американки, и вот этой гегемонии настал конец. Впрочем, триумфальную победу Мельниковой, которая принесла гимнастке статус абсолютной чемпионки мира, не увидел в России никто. Так получилось, что ни один телеканал — ни федеральный, ни спортивный — не показал чемпионат мира по спортивной гимнастике. Как такое возможно?

Пока победители Олимпиады одни за другим отказывались от очередной поездки в Японию — уж слишком много сил и эмоций забрали Игры — Ангелина не оставила без внимания чемпионат мира по спортивной гимнастике. Вернувшись из Токио, она сразу же приступила за подготовку к турниру в Китакюсю.

Изначально было понятно, что после непростой Олимпиады будет тяжело собраться к очередному серьёзному старту. Однако на пути Мельниковой к ЧМ возникло ещё несколько серьёзных преград. В начале сентября всех победителей Олимпиады в Токио перед встречей с президентом страны посадили на семидневный карантин, из-за чего гимнастка лишилась целой недели полноценной подготовки к турниру. Учитывая и без того сжатые сроки, неделя без нормальных тренировок казалась приговором.

Впрочем, это не единственная проблема, с которой столкнулась гимнастка. Спортсменка целых 36 часов добиралась до Китакюсю, а уже на месте из-за проблем с трансфером не могла нормально потренироваться. Однако несмотря на все препятствия, она добилась победы в квалификации, отобралась в финал на всех снарядах и вырвала долгожданную победу в личном многоборье.

Ангелина Мельникова KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС

Но все усилия, упорный труд олимпийской чемпионки не особо вызвали интерес и сопереживание у отечественных телевещателей. В противном случае тяжело объяснить, почему важнейший турнир (второй по важности после ОИ) не показал ни один телеканал - ни платный, ни бесплатный. Чтобы понять весь сюр ситуации, отметим следующее: во время триумфальной, исторической победы Мельниковой на главном спортивном телеканале страны шёл фильм с Брюс Ли. Как вам такое?

И это после невероятного прорыва российских гимнастов в Токио, когда наши парни и девушки впервые за n-количество времени завоевали золотые медали в командном многоборье, когда интерес к спортивной гимнастике снова возобновился. Казалось бы, вот оно, то самое время, когда можно выкупать трансляции по спортивной гимнастике, ставить их в прямой эфир. Желающих посмотреть мировое первенство с участием олимпийской чемпионки наверняка бы нашлось немало. Но, увы, в этой схватке оказался сильнее Брюс Ли ...

Правда, удивляться подобному уже не приходится. Зрители телеканала «Матч ТВ» неоднократно сталкивались с ситуацией, когда вместо каких-то важных спортивных состязаний по телеканалу крутили старые добрые фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом и Ко. Это уже стало сродни некой традиции. Если передачи «Мамаева любовь» и эфиры с Ольгой Бузовой ещё могут кого-то смутить, то фильмы из прошлого уже нет.

Впрочем, претензии стоит предъявить не только к «Матч ТВ», но и к остальным телевещателям. Мы во всё горло кричим о необходимости развивать, популяризировать различные виды спорта в нашей стране. Однако как это сделать, если в одних видах спорта транслируются чуть ли не каждые тренировки в прямом эфире, а в другом — даже чемпионат мира не показывают? Ладно, по телевизору, даже трансляцию в Интернете было невозможно найти. Не верите нам? Посмотрите, что сказала на этот счёт двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

Очень обидно, что такие соревнования не показывают по доступным каналам. Я скажу больше: в принципе было крайне тяжело найти трансляцию турнира в Интернете. Очень бы хотелось, чтобы со временем ситуация в этом отношении улучшилась, — сказала Мустафина в разговоре с NEWS.ru.

Правда, очень бы хотелось, чтобы ситуация изменилась. Обидно, когда такие исторические победы, оказываются никому ненужными.