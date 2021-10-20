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Российская гимнастка Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье

14:16, 21 октября 2021
Российская гимнастка Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье Ангелина Мельникова Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира 2021 года по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходил в Китакюсю (Япония), Владислава Уразова стала четвёртой.

Мельникова за упражнения на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях набрала 56,632 балла. У другой россиянки, Владиславы Урузовой, 53,598 балла.

Серебро выиграла американка Лин Вонг (56,340), бронзу — её соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Российские гимнастки не брали золото на мировых первенствах с 2010 года. В последний раз первое место заняла Алия Мустафина. На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые медали: одну — в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что ему не нравится ирландский боец Конор Макгрегор, у которого он учится, как не быть дебилом.

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