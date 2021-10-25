Гимнастка Мельникова пожаловалась на СМИ после победы на чемпионате мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2021, выложила фото с медалью и раскритиковала средства массовой информации. Фото было опубликовано в сторис Instagram.

Уважаемые СМИ, очень обидно за то, что гимнастика оказалась никому не нужна! Работаете на популяризацию спорта в стране, ах, круто! — написала Мельникова.

ЧМ прошёл с 18 по 24 октября 2021 года в городе Китакюсю (Япония). Мельникова завоевала золото в личном многоборье. Эта победа стала первой на мировых первенствах с 2010 года. В последний раз золотую медаль выигрывала Алия Мустафина.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые медали: одну — в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

После ЧМ-2021 Мустафина также возмутилась, что мировое первенство не показали по телевидению.