Мустафина возмутилась, что триумф Мельниковой на ЧМ не показали по ТВ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в разговоре с NEWS.ru, комментируя победу россиянки Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, возмутилась, что мировое первенство не показали по телевидению.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира 2021 года по спортивной гимнастике в личном многоборье. Мельникова за упражнения на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях набрала 56,632 балла.

Достойное выступление, несмотря на то что было мало времени на подготовку. Это обстоятельство вызывает ещё большее восхищение. Ангелина смогла собрать все свои комбинации, выступить в полную силу. Показала все свои программы, ничего не убрав, изменив, — сказала Мустафина в разговоре с NEWS.ru.

Также бывшая гимнастка отреагировала на отсутствие трансляции на отечественном телевидении с триумфального для России чемпионата мира.

Это отдельная тема для обсуждения. Очень обидно, что такие соревнования не показывают по доступным каналам. Я скажу больше: в принципе было крайне тяжело найти трансляцию турнира в Интернете. Очень бы хотелось, чтобы со временем ситуация в этом отношении улучшилась, — отметила она.

Российские гимнастки не брали золото на мировых первенствах с 2010 года. В последний раз первое место заняла Алия Мустафина. На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые медали: одну — в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что ему не нравится ирландский боец Конор Макгрегор, у которого он учится, как не быть дебилом.