«Отняли золото»: тренер российской гимнастки высказалась о серебре на ЧМ

Российская сборная столкнулась с недобросовестным судейством, считает старший тренер российской команды Валентина Родионенко. На этот раз это случилось на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. По её словам, нарушения очевидны, сообщила она ТАСС.

«У неё отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтённый элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — высказалась Родионенко.

Также судьи не отреагировали на поданный представителем сборной протест по этому факту.

Доказывать что-либо сейчас бесполезно, — сказала она.

Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира 2021 года по спортивной гимнастике в личном многоборье. Мельникова за упражнения на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях набрала 56,632 балла. У другой россиянки, Владиславы Урузовой, — 53,598 балла.

Российские гимнастки не брали золота на мировых первенствах с 2010 года. В последний раз первое место заняла Алия Мустафина. На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые медали: одну — в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

Начиная с 7 августа, с того момента, как Дина Аверина уступила первое место на Олимпиаде израильтянке Линой Ашрам, не прекращается борьба между представителями российской федерации художественной гимнастики и международной. Жалобы, протесты, апелляции следуют одни за другими, но результат пока один — Международная федерация гимнастики (FIG) не реагирует на претензии российского представительства. В связи с этим олимпийская чемпионка Алина Кабаева устроила собственное расследование инцидента, которое опубликовала 6 октября.