«А судьи кто?»: как Кабаева организовала расследование по делу Авериных

С Олимпийских игр в Токио прошло два месяца, а разбирательства вокруг выступления сестёр Авериных продолжается и по сей день. Так, на днях было обнародовано расследование олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, в котором говорится, что судьи на Олимпиаде в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике допустили ошибку. Что это за расследование? Можно ли на него опираться и повлияет ли оно на что-то?

Одни разбирательства

Начиная с 7 августа, с того момента, как Дина Аверина уступила первое место на Олимпиаде израильтянке Линой Ашрам, не прекращается борьба между представителями российской Федерации художественной гимнастики и международной. Жалобы, протесты, апелляции следуют одни за другими, но результат пока один — Международная федерация гимнастики (FIG) показывает под стать своей аббревиатуре «фигушки» всем недовольным.

Российская сторона считает, что судейство было несправедливым? А мы (то есть международная федерация) убеждены, что «в судейских панелях не было выявлено никаких отклонений или нарушений». Российская сторона хочет просмотреть протоколы? А мы откажем ей в такой возможности.

Впрочем, несмотря на нежелание основной федерации идти на контакт, наши спортивные чиновники и деятели не сдаются и ищут всё новые и новые пути для борьбы с несправедливым, с их точки зрения, судейством. Одним из таких борцов является Алина Кабаева.

Независимая оценка

Дина Аверина Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Прежде чем приступить к сути расследования и его значению, нужно отметить, что Кабаева изначально придерживалась очень жёсткой позиции. Ниже небольшой отрывок из её выступления сразу после соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Этот случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали. Наши спортсмены умеют переживать несправедливость, — сказала Кабаева.

Одними громкими словами бывшая гимнастка не ограничилась. 5 октября Кабаева отправила запрос на имя главы FIG Моринари Ватанабэ с требованием раскрыть действия судей на Играх, так как в соответствии с расследованием, проведённым бригадой независимых экспертов, обнаружены определённые нарушения.

Письмо Кабаевой, опубликованное «Чемпионатом», как раз сопровождается оценками экспертов. Экспертами, в свою очередь, выступили шесть независимых судьей. Их главной целью было тщательно просмотреть последний вид многоборья (выступление с лентой) у Линой Ашрам и у Дины Авериной и проставить каждой спортсменке оценки. По итогам независимой экспертизы средний балл россиянки оказался выше, чем у израильтянки. 24,000 балла против 23,300. На это и делает акцент Кабаева.

Дина Аверина Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Но в письме-расследовании гимнастки есть и другие вещи, на которые можно обратить внимание. Например, сильный разброс в оценках. Разница между самым высоким и самым низким баллом у Дины Авериной составляет 1,400. То есть один судья высоко оценил выступление спортсменки, второй — посчитал его недостаточно качественным. Раз мнения экспертов расходятся даже в независимом опросе, значит, говорить о какой-то невероятной предвзятости не приходится.

Однако ещё более дискуссионным моментом является сам характер экспертизы. Взяли каких-то шесть неизвестных судей (их имена не названы в документе), они выставили какие-то оценки. На что они опирались, ставя те или иные баллы? Какие доводы ставили во главу угла? Почему один судья посчитал необходимым оценить выступление Дины с лентой на 25,700, а второй — на 24,300? Ответы на эти вопросы вы не получите. Там только сухие цифры.

Учитывая всю серьёзность вопроса и абсолютную непрошибаемость со стороны международной федерации, кажется, было бы более логичным провести открытое расследование с участием международных судей, где бы каждый мог детально объяснить свою позицию по той или иной оценке. Чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Таких, которые остались после документа Кабаевой.

FIG уже давно дала наглядно понять, какой позиции она придерживается в вопросе Авериных, и, к огромному сожалению, расследование Кабаевой вряд ли изменит это отношение.