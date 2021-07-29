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«Тычут в айфоны от безделья, все за БЧБ»: Лукашенко «наехал» на спортсменов

16:06, 29 июля 2021
«Тычут в айфоны от безделья, все за БЧБ»: Лукашенко «наехал» на спортсменов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов своей страны за жажду наживы и политические взгляды. Его слова приводит Telegram-канал БелТА.

Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?сказал глава государства.

Он, в частности, говорил про жён футболистов, которые страдают от безделья, так как им незачем работать.

БЧБ — бело-красно-белый флаг, символ белорусской оппозиции.

Сборная Белоруссии на Олимпийских играх — 2020 в Токио пока не завоевала ни одной медали.

29 июля российская команда стала обладателем восьмого золота, его выиграли рапиристки.

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