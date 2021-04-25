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Опубликована разница в бюджетах российской и норвежской федераций лыж

17:19, 26 апреля 2021
Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global look Press

В интернете обнародовали бюджет Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных гонок Норвегии. Эту информацию приводит норвежское издание VG.

По данным издания, сборная России располагает 50 миллионами рублей. Это без учёта сумм от дотаций Министерства спорта и олимпийского комитета, который оплачивает работу иностранных тренеров и специалистов. Бюджет Ассоциации лыжных гонок Норвегии составляет 838,8 миллиона рублей. Таким образом, бюджет норвежской федерации больше на почти на 17 раз.

На ЧМ-2021 Норвегия завоевала 9 золотых медалей из 12, а Александра Большунова принёс единственную золотую медаль в копилку сборной России. Также Большунов выиграл общий зачёт Кубка мира. 

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка мира и действующий чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, о чём спортсменка сообщила в stories своего Instagram.

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