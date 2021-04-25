Опубликована разница в бюджетах российской и норвежской федераций лыж

https://static.news.ru/photo/8fa6a27a-a69b-11eb-a4a8-96000091f725_660.jpg Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global look Press

В интернете обнародовали бюджет Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных гонок Норвегии. Эту информацию приводит норвежское издание VG.

По данным издания, сборная России располагает 50 миллионами рублей. Это без учёта сумм от дотаций Министерства спорта и олимпийского комитета, который оплачивает работу иностранных тренеров и специалистов. Бюджет Ассоциации лыжных гонок Норвегии составляет 838,8 миллиона рублей. Таким образом, бюджет норвежской федерации больше на почти на 17 раз.

На ЧМ-2021 Норвегия завоевала 9 золотых медалей из 12, а Александра Большунова принёс единственную золотую медаль в копилку сборной России. Также Большунов выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка мира и действующий чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, о чём спортсменка сообщила в stories своего Instagram.