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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой.

Женя Медведева для меня — пример трудолюбия. Сейчас же я концентрируюсь на отработке своих программ. В моих планах выучить все четверные прыжки и победить на следующей Олимпиаде, — цитирует Трусову...