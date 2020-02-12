https://static.news.ru/photo/2f664b36-4e40-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpgФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Обладательница 18 олимпийских медалей по спортивной гимнастике Лариса Латынина награждена памятным призом Международного олимпийского комитета (МОК) решением президента организации Томаса Баха.
Латынина выразила слова благодарности МОК за эту награду во время церемонии награждения.
Как я жила спортом, так я и продолжаю жить спортом. Очень горжусь тем, что в Обнинске открыта школа, которая носит моё имя. Я там часто бываю, — цитирует Латынину РИА Новости.
Она подчеркнула, что тренерский состав школы и директор школы хотят воспитывать не только спортсменов, но и хороших людей.
Ранее российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена, писал NEWS.ru.