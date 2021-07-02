Новые санкции против России: медведей-то мы срежем, а красоту куда девать

Международный олимпийский комитет запретил российским синхронисткам на Олимпиаде в Токио использовать купальники с медведями, так как они ассоциируются с нашей страной. Это не первое абсурдное решение, не имеющее ничего общего с вердиктом CAS о запрете государственной символики России. Ранее было запрещено использовать песню «Катюша» в качестве гимна, так как она ассоциируется с Россией. Разбираемся, какие ещё запреты могут поступить от МОК накануне Олимпиады.

Как Мишка оказался под запретом

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, которая готовится к выступлению уже на своей четвёртой Олимпиаде, Светлана Ромашина рассказала, что МОК запретил ей и Светлане Колесниченко выступать в соревнованиях дуэтов в купальниках с изображением медведей. Более того, из названия композиции выкинули слово «Россия» и получилось в английском написании With ... from love.

Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Нам показали подтверждение, что соответствующие рекомендации дал МОК — медведь запрещён, — приводит слова Ромашиной РИА Новости.

Тренеры и представители команды по синхронному плаванию уже заявили, что не будут оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и подготовят другие купальники. Им не привыкать к экстренным ситуациям, ведь было несколько случаев, когда во время выступления россиянок выключалась или прерывалась музыка, но синхронистки начинали программу заново и всякий раз оказывались на голову сильнее соперниц. Больший резонанс запрет медведей вызвал среди политиков, которым случившееся дало ещё один повод поговорить о том, как Россию снова унижают. Но относиться к таким ситуациям надо проще и с юмором, ведь у МОК есть ещё столько возможностей по запретам.

Серость вместо красоты

Помните, как в старом анекдоте про дворника дядю Васю, который был похож на Ленина. «Бородку-то, положим, я сбрею, а умище-то куда девать», — отвечал он на призывы быть скромнее и не выделяться. Также и с грацией, красотой и артистизмом российских спортсменок.

Дмитрий Губерниев предложил в качестве мер по реализации санкций WADA запретить Ромашиной улыбаться, чтобы она с Россией не ассоциировалась. Но ведь даже если российских синхронисток одеть в серые гендерно-нейтральные костюмы и заставить выступать под какую-то унылую музыку, не имеющую никаких ассоциаций с Россией, они бы всё равно себя выдали качеством выступлений. Сложность программ, идеальные синхронность и чистота исполнения и артистизм россиянок ни с кем не спутает даже неспециалист, а потому, чтобы не было ассоциаций с Россией, выступления Ромашиной и Колесниченко следовало бы полностью запретить. Аналогичным образом стоит поступить и с гимнастками-художницами.

Русским девушкам вообще негоже выделяться на фоне соперниц. Для утраты ассоциации с Россией им нужно запретить делать макияж и мыть голову ранее чем за три дня перед стартом, форму сделать максимально бесцветной и бесформенной, даже если это будет мешать качеству выступлений. Тюремная роба для этого подойдёт лучше всего. Легкоатлетку Дарью Клишину перед выступлением лучше обрить наголо, потому что русая коса — это тоже символ России, а бритый череп, кольцо в носу, несколько разноцветных татуировок и выкрашенные в цвета ЛГБТ ногти устранили бы эту ассоциативную связь.

dariaklishina/instagram.com

Водка не пройдёт

Случай с медведями лишний раз показал, что отношение к России всё ещё полно стереотипов, поэтому нужно запрещать и другие вещи, о которых при упоминании нашей страны вспоминает каждый иностранец. Во-первых, очень правильный шаг сделал МОК по запрету алкоголя на олимпийских объектах. Таким образом, водка туда точно проникнуть не сможет, но в силу прозрачности её можно замаскировать под воду, а потому нужно тщательно проверять все ёмкости с жидкостью у российских спортсменов и представителей команды. Тем более норвежский биатлонист Ветле Кристиансен уверен, что у русских коллег в сумке обязательно есть водка.

Накануне Олимпиады многие спортсмены проходят вакцинацию, однако русскую вакцину «Спутник V», которую многие называют страшнейшим оружием российской пропаганды, следует приравнять к допингу. Соответственно при наличии в допинг-пробе следов компонентов этой вакцины нужно немедленно отстранить спортсмена от соревнований и дисквалифицировать на четыре года. О запрете балалаек и матрёшек уже высказалась Тина Канделаки. К ним также должны добавиться берёзки, Кремль, кокошники, лапти и шапки-ушанки.

С водкой вроде разобрались? Но есть же ещё и русская кухня. С блинами, пирогами и пельменями всё ясно, их на время Олимпиады нужно исключить из всех меню токийских заведений, так же как и уху, а вот с борщом, который у многих также ассоциируется с Россией, возникнут трудности. Украина сейчас активно оспаривает у восточного соседа статус родины этого блюда, а потому может крепко обидеться и за пару дней жёстко заспамить официальные страницы Олимпиады.