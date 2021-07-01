«Идиотизм»: Лебедев о скандале с купальниками российских синхронисток

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев отреагировал на решение оргкомитета Олимпиады в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.

Просто идиотизм. Да, есть решение CAS по поводу запрета использования российской символики, но в этом решении суда ни слова не сказано, чтобы убирать слова из песен или символику с костюмов, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, прямого указания на Россию в форме нет, но медведь вызывает ассоциацию со страной. В случае если японцы хотят действовать согласно юридическому закону, то и выходить за его рамки не следует.

Я так понимаю, что они действуют исходя из своих политических и умственных способностей. Что можно сказать: каждая страна изгаляется как может в унижении наших спортсменов, а мы, к сожалению, каждый раз утираемся и молчим, — добавил спикер.

Лебедев вспомнил чемпионат мира по шашкам, где прямо во время соревнований со стороны российской спортсменки убрали национальную символику.

В Польше снимают флажок прямо во время соревнований по шашкам. Ну встань ты и уйди, кинь эту доску. Прояви чувство собственного достоинства. А ты сидишь, сопли вытираешь, но продолжаешь дальше играть. Что это за позиция? Да, ты не выиграешь это соревнование, да, это будет отрицательный шаг в карьере, но ты гордость человеческую покажи, — заявил он.

По его мнению, ситуация с синхронистками похожа на турнир в Польше. К слову, российским спортсменкам пришлось изменить эскиз купальника.

Нам запретили и всё: хорошо, извините, медведя уберём, белочку нарисуем, — заключил он.

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, что ей и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскиз купальников в программе на Играх-2020 из-за санкций в отношении российской делегации. Кроме того, россиянок обязали убрать из музыкальной композиции в программе «Калинка» название страны, которое звучит там на английском языке.

Ранее стало известно, что американская теннисистка Серена Уильямс не приедет на предстоящие Олимпийские игры в Токио. Четырёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что её не включили в состав сборной.