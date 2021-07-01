«Нас возят рожей по столу»: Лебедев об отношении мира к российскому спорту

Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Игорь Лебедев объяснил, почему к российскому спорту применяются санкции со стороны международного сообщества. Он уверен, что российскую сторону «возят рожей по столу».

В любой стране есть политики, которым не нравится Россия, и они используют своё влияние, чтобы продавливать антироссийские решения. Это было, есть и будет всегда. Просто когда СССР был могучим, то все боялись тявкать в нашу сторону, прекрасно понимая, что всё может закончиться плохо, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Он сравнил это с ситуацией во дворе, когда есть парень, которого все боятся, но стоит ему показать слабину, как тут же начнут гнобить.

Мы пропустили пару ударов и не ответили должным образом. Мы не проявили характер и утёрли сопли, — добавил он.

По его словам, в любой жизненной ситуации: на работе, в обществе, на спортивных соревнованиях, в отношениях с другими странами — нужно всегда уметь защищать себя и показывать сильные стороны.

Нас утёрли, мы запнулись, извинились, стоим на задних лапках и ждём, кто ещё тявкнет. Так нас закусают со всех сторон. Попросили убрать медведя с костюма, затем слова из песни, что завтра будет? Запретят разговаривать на русском языке во время соревнований? Общаться жестами? И мы опять утрёмся, и снова будем молчать, потому что такая политика государства. Мы умеем стучать кулаком по столу в тех ситуациях, где можно проявить гибкость, зато в ситуациях, где нас возят рожей по столу, мы утираемся, — добавил спикер.

Он убеждён, что сборной России не следовало ехать на предыдущую Олимпиаду, на которой было запрещено использовать российский флаг.

Не хотите видеть российский триколор, так пошли вы со своей Олимпиадой. Вот это была бы позиция. А у нас началось: ну как же так, наших спортсменов, они же готовились. Вам спортсменов жалко, а нам — страну, — заключил он.

Ранее Лебедев отреагировал на решение оргкомитета Олимпиады в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.