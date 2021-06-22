Спорт для трезвых: на Играх в Токио запретят продажу алкоголя
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:02, 23 июня 2021
Фото: Li Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Во время Олимпийских игр в Токио на спортивных объектах будет запрещена продажа алкоголя. Кроме того, зрителям не разрешат проносить с собой крепкие напитки. Об этом сообщила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото, её слова приводит ТАСС.
Мы приняли решение запретить продажу алкоголя на спортивных объектах во время Олимпиады. Зрителям также будет запрещено проносить алкоголь с собой на стадионы, — заявила она.
Хасимото отметила, что с таким положением согласился и один из спонсоров Игр — японская пивоваренная компания Asahi.
Ранее организаторы намеревались разрешить реализацию алкоголя на спортивных объектах, однако затем передумали. Это произошло после критики со стороны оппозиционных партий Японии, медицинских специалистов и негативной реакции населения.
Олимпиада в Токио состоится в срок с 23 июля по 8 августа. Она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что самокатный спорт могут включить в олимпийскую программу.