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Россиянки взяли пятое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию

11:42, 14 мая 2021
Светлана Ромашкина, Светлана Колесниченко Светлана Ромашкина, Светлана Колесниченко Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Россиянки за выступление набрали 97,9000 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Третьими — Анна-Мария Александри и Эйрини Александри из Австрии, получившие 90,8667 балла.

Для сборной России это золото стало пятым на нынешнем чемпионате Европы. Для Ромашиной и Колесниченко — третье личное золото.

13 мая Ромашина и Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов.

Чемпионат Европы проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.

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