Россиянки взяли пятое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Россиянки за выступление набрали 97,9000 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Третьими — Анна-Мария Александри и Эйрини Александри из Австрии, получившие 90,8667 балла.
Для сборной России это золото стало пятым на нынешнем чемпионате Европы. Для Ромашиной и Колесниченко — третье личное золото.
13 мая Ромашина и Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов.
Чемпионат Европы проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.