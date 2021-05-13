Россиянки взяли пятое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала состав сборной России на сезон-2021/22, в котором не оказалось олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала состав сборной России на сезон-2021/22, в котором не оказалось олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Нахождение в...