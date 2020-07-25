Клишина выложила фото у водопада в открывающем ягодицы купальнике

Дарья Клишина является серебряным призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы в помещении и призёром чемпионата Европы. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года она стала единственной русской легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде-2016 в Бразилии.
Ранее Клишина призналась, что в США ей предлагали поработать в сфере эскорт-услуг. По словам спортсменки, незнакомец написал ей в директ Instagram, но она жёстко ответила, что данное предложение с зарплатой в размере $200 тыс. в месяц её не интересует, писал NEWS.ru.