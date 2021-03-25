CAS объяснил отказ в использовании «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/744eea4e-8d61-11eb-ac9d-96000091f725_660.jpg Фото: tas-cas.org

Песня «Катюша» напрямую связана с Россией, поэтому она не может исполняться вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио. Так Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объяснил свой отказ в использовании этой композиции.

CAS применил более широкое трактование. Мы расстроены этим событием, поскольку эту песню выбирали наши спортсмены, это вызывает у нас сожаление, — цитирует ТАСС слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чайковского, сообщал NEWS.ru.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.