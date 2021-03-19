Гимн РФ на Олимпиаде могут заменить Первым концертом Чайковского

https://static.news.ru/photo/1305f632-88ad-11eb-b9d3-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Рассматривается вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, — цитирует РИА Новости Матыцина.

Как писал NEWS.ru, ранее Олег Матыцин предложил заменить российский гимн на международных соревнованиях песней «Мы верим твёрдо в героев спорта». По его словам, эту песню знают на всех континентах, она отражает суть спорта и является российским спортивным гимном.

В январе министр спорта поддержал песню «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх. Эта песня, по его словам, имеет очень давние традиции, известна во всём мире и ассоциируется с РФ.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.