Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финал чемпионата России по киберспорту пройдёт в Нижнем Новгороде 23-24 мая в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».

Как сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России (ФКСР), правительство Нижегородской области предоставит для проведения финала инфраструктурные возможности региона. 

Общий призовой фонд турнира составит 4 миллиона рублей. 

Как сообщалось ранее, в программу чемпионата России по компьютерному спорту-2020 войдут дисциплины Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush, писал NEWS.ru.

 

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях