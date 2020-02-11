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Министр спорта России Олег Матыцин в рамках своего первого рабочего визита в Красноярск посетил спортивный комплекс «Академия биатлона».

Глава ведомства пообщался с юными спортсменами, тренерами, ознакомился с работой многофункционального спортивного комплекса «Сопка» и обсудил с представителями спортивной общественности Красноярского края вопросы развития спорта, сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Матыцин...