Финал чемпионата России по киберспорту пройдёт в Нижнем Новгороде 23-24 мая в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».
Как сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России (ФКСР), правительство Нижегородской области предоставит для проведения финала инфраструктурные возможности региона.
Общий призовой фонд турнира составит 4 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, в программу чемпионата России по компьютерному спорту-2020 войдут дисциплины Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush, писал NEWS.ru.
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