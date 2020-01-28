https://static.news.ru/photo/c6dd3e88-4199-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» был перенесён в связи с гибелью легенды «жёлто-фиолетовых» Коби Брайанта.

Встреча должна была состояться в ночь на 29 января на стадионе «Стэйплс-центр», однако лига опубликовала заявление о переносе игры на официальной странице НБА в Twitter. Дата матча будет определена позже.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi — NBA (@NBA) January 27, 2020

НБА впервые перенесла матч с 2013 года, когда на бостонском марафоне случился теракт.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попросил Брайанта присматривать за ним, ранее писал NEWS.ru.