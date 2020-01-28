https://static.news.ru/photo/c6dd3e88-4199-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpgФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» был перенесён в связи с гибелью легенды «жёлто-фиолетовых» Коби Брайанта.
Встреча должна была состояться в ночь на 29 января на стадионе «Стэйплс-центр», однако лига опубликовала заявление о переносе игры на официальной странице НБА в Twitter. Дата матча будет определена позже.