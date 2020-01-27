Коби Брайант с дочерью Коби Брайант с дочерью Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находилось пять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.

26 января американский баскетболист в компании четырёх человек путешествовал на личном вертолёте. Однако до пункта назначения добраться не удалось. Вертолёт Sikorsky S-76 разбился при «неизвестных обстоятельствах», после чего вспыхнул пожар.

Однако очевидцы трагедии сообщают, что некоторое время вертолет крутился в воздухе до того, как он заглох.

Известно, что бывший баскетболист направлялся в Академию на тренировку вместе с дочерью Джанной Марией Оноре. Ей было 13 лет. И она так же, как и отец, занималась баскетболом.

В течение 20 сезонов атакующий защитник защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Несколько месяцев назад легендарный Коби пришёл на игру «Лейкерс» — арена встала. Тогда он сказал, что первым поздравит Леброна Джеймса, когда тот его обгонит в рейтинге снайперов НБА. Он сдержал своё слово. После того, как Леброн набрал 33655 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, Брайант (33643 очка за карьеру) моментально отреагировал.

Продолжай двигать игру вперёд, Король Леброн. Большое уважение, мой брат, — написал Брайант на своей странице в Twitter.

И эта запись навсегда останется последней в его жизни.

Коби часто использовал вертолёт для путешествий ещё будучи действующим игроком «Лейкерс», часто летал из своего дома в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в центр STAPLES в Лос-Анджелесе.

Смерть легендарного баскетболиста потрясла весь мир.

Удивительно, но одним из первых на трагедию отреагировал футбольный мир.

У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены, услышав о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен, — написал футбольный клуб «Милан» в Twitter.

Коби восхищался весь мир, он часто появлялся не только в стенах родного баскетбольного клуба. До 13 лет Брайант жил в Италии, а после завершения карьеры был частым гостем на стадионе футбольной «Ромы».

Для меня было честь знать тебя. Чемпион на площадке и за её пределами. Покойся с миром, — написал бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в Instagram.

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» также выразила соболезнования членам семьи.

Клуб выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и «Лейкерс», — сообщает пресс-служба ПСЖ.

Нет страны, в которой не знают 41-летнего спортсмена. Сборная России по футболу и московский «Локомотив» скорбит вместе со всем миром.

Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби, — пишет пресс-служба национальной команды.

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс от лица всей команды выразил соболезнования.

Он был больше, чем баскетболист, — сказал Хайнс, вернувшийся в столицу после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Нижним Новгородом».

Американский баскетболист прав. Такие люди — не просто игроки, это достояние культуры.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, насколько это ужасные новости.

По сообщениям, великий баскетболист Коби Брайант и трое других были убиты в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости, — пишет Трамп в Twitter.

Коби Брайант дважды — в 2008 и 2012 годах — становился олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу. На счету Брайанта целый ряд рекордов НБА:

  • самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд новичков НБА (1996/97);
  • самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд защиты НБА (1999/00);
  • самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);
  • самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА;
  • пятый игрок НБА (после Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна и Майкла Джордана), преодолевший рубеж в 30 000 очков.

Помимо невероятной баскетбольной карьеры он известен созданием короткометражной анимационный ленты «Дорогой баскетбол», за который в 2018 году получил «Оскар».

Он летал над паркетом, любым соперником, но упал лишь однажды. Не по своей вине. 

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