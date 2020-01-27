https://static.news.ru/photo/0672609c-4086-11ea-aa2f-fa163e074e61_660.jpgКоби Брайант с дочерьюФото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press
Легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находилось пять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.
26 января американский баскетболист в компании четырёх человек путешествовал на личном вертолёте. Однако до пункта назначения добраться не удалось. Вертолёт Sikorsky S-76 разбился при «неизвестных обстоятельствах», после чего вспыхнул пожар.
Однако очевидцы трагедии сообщают, что некоторое время вертолет крутился в воздухе до того, как он заглох.
В течение 20 сезонов атакующий защитник защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.
Несколько месяцев назад легендарный Коби пришёл на игру «Лейкерс» — арена встала. Тогда он сказал, что первым поздравит Леброна Джеймса, когда тот его обгонит в рейтинге снайперов НБА. Он сдержал своё слово. После того, как Леброн набрал 33655 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, Брайант (33643 очка за карьеру) моментально отреагировал.
Продолжай двигать игру вперёд, Король Леброн. Большое уважение, мой брат, — написал Брайант на своей странице в Twitter.
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644
И эта запись навсегда останется последней в его жизни.
Коби часто использовал вертолёт для путешествий ещё будучи действующим игроком «Лейкерс», часто летал из своего дома в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в центр STAPLES в Лос-Анджелесе.
Смерть легендарного баскетболиста потрясла весь мир.
Удивительно, но одним из первых на трагедию отреагировал футбольный мир.
У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены, услышав о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен, — написал футбольный клуб «Милан» в Twitter.
We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL
Коби восхищался весь мир, он часто появлялся не только в стенах родного баскетбольного клуба. До 13 лет Брайант жил в Италии, а после завершения карьеры был частым гостем на стадионе футбольной «Ромы».
Для меня было честь знать тебя. Чемпион на площадке и за её пределами. Покойся с миром, — написал бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в Instagram.