https://static.news.ru/photo/0672609c-4086-11ea-aa2f-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант с дочерью Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находилось пять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.

26 января американский баскетболист в компании четырёх человек путешествовал на личном вертолёте. Однако до пункта назначения добраться не удалось. Вертолёт Sikorsky S-76 разбился при «неизвестных обстоятельствах», после чего вспыхнул пожар.

Однако очевидцы трагедии сообщают, что некоторое время вертолет крутился в воздухе до того, как он заглох.

Известно, что бывший баскетболист направлялся в Академию на тренировку вместе с дочерью Джанной Марией Оноре. Ей было 13 лет. И она так же, как и отец, занималась баскетболом.

TMZ is reporting that Gianna Maria Bryant was on board...awful. Rest in Peace pic.twitter.com/72VG01BvMl — NBA Central (@TheNBACentral) January 26, 2020

В течение 20 сезонов атакующий защитник защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Несколько месяцев назад легендарный Коби пришёл на игру «Лейкерс» — арена встала. Тогда он сказал, что первым поздравит Леброна Джеймса, когда тот его обгонит в рейтинге снайперов НБА. Он сдержал своё слово. После того, как Леброн набрал 33655 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, Брайант (33643 очка за карьеру) моментально отреагировал.

Продолжай двигать игру вперёд, Король Леброн. Большое уважение, мой брат, — написал Брайант на своей странице в Twitter.

Continuing to move the game forward @KingJames . Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

И эта запись навсегда останется последней в его жизни.

Коби часто использовал вертолёт для путешествий ещё будучи действующим игроком «Лейкерс», часто летал из своего дома в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в центр STAPLES в Лос-Анджелесе.

Смерть легендарного баскетболиста потрясла весь мир.

Удивительно, но одним из первых на трагедию отреагировал футбольный мир.

У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены, услышав о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен, — написал футбольный клуб «Милан» в Twitter.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Коби восхищался весь мир, он часто появлялся не только в стенах родного баскетбольного клуба. До 13 лет Брайант жил в Италии, а после завершения карьеры был частым гостем на стадионе футбольной «Ромы».

Для меня было честь знать тебя. Чемпион на площадке и за её пределами. Покойся с миром, — написал бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в Instagram.

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» также выразила соболезнования членам семьи.

Клуб выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и «Лейкерс», — сообщает пресс-служба ПСЖ.

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. pic.twitter.com/vKMHmzvK5Z — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2020

Нет страны, в которой не знают 41-летнего спортсмена. Сборная России по футболу и московский «Локомотив» скорбит вместе со всем миром.

Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби, — пишет пресс-служба национальной команды.

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2020

We express our deepest condolences to the family of NBA legend Kobe Bryant, who has been killed in a helicopter crush in USA.



R.I.P. pic.twitter.com/40u6KNFLz2 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) January 26, 2020

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс от лица всей команды выразил соболезнования.

Он был больше, чем баскетболист, — сказал Хайнс, вернувшийся в столицу после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Нижним Новгородом».

Американский баскетболист прав. Такие люди — не просто игроки, это достояние культуры.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, насколько это ужасные новости.

По сообщениям, великий баскетболист Коби Брайант и трое других были убиты в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости, — пишет Трамп в Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Коби Брайант дважды — в 2008 и 2012 годах — становился олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу. На счету Брайанта целый ряд рекордов НБА:

самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд новичков НБА (1996/97);

самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд защиты НБА (1999/00);

самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);

самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА;

пятый игрок НБА (после Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна и Майкла Джордана), преодолевший рубеж в 30 000 очков.

Помимо невероятной баскетбольной карьеры он известен созданием короткометражной анимационный ленты «Дорогой баскетбол», за который в 2018 году получил «Оскар».

“Dear basketball... I'll always love you forever."



Kobe Bryant in his #Oscars winning animated short from 2017. Rest In peace... pic.twitter.com/UK6YScyDFb — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) January 26, 2020

Он летал над паркетом, любым соперником, но упал лишь однажды. Не по своей вине.