https://static.news.ru/photo/d7787b88-4197-11ea-9c02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Varley/Global Look Press

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть друга и легенды «жёлто-фиолетовых» Коби Брайанта.

Наверное, я еще не готов, но нужно высказаться. Вот я сижу и пытаюсь что-то написать, но каждый раз начинаю плакать, думая о тебе, милой Джиджи и тех дружбе/близости/братстве, что между нами были, — написал Джеймс на своей странице в Instagram, добавив, что погибший многое значит для всех.

Кроме того, 35-летний американец поклялся, что продолжит путь друга, и попросил дать «силу с небес» и присматривать за ним.

Несколько месяцев назад легендарный Коби пришёл на игру «Лейкерс» — арена встала. Тогда он сказал, что первым поздравит Леброна Джеймса, когда тот его обгонит в рейтинге снайперов НБА. Он сдержал своё слово. После того как Джеймс набрал 33 655 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, Брайант (33 643 очка за карьеру) моментально отреагировал.

Продолжай двигать игру вперёд, Король Леброн. Большое уважение, мой брат, — написал Брайант на своей странице в Twitter.

Continuing to move the game forward @KingJames . Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовала первое заявление со дня гибели легенды американской команды Коби Брайанта, писал NEWS.ru.