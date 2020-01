Кроме того, 35-летний американец поклялся, что продолжит путь друга, и попросил дать «силу с небес» и присматривать за ним.

Несколько месяцев назад легендарный Коби пришёл на игру «Лейкерс» — арена встала. Тогда он сказал, что первым поздравит Леброна Джеймса, когда тот его обгонит в рейтинге снайперов НБА. Он сдержал своё слово. После того как Джеймс набрал 33 655 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, Брайант (33 643 очка за карьеру) моментально отреагировал.