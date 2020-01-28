https://static.news.ru/photo/b2904772-4194-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpgФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовала первое заявление со дня гибели легенды американской команды Коби Брайанта.
В консультации с НБА игра между «Лейкерс» и «Клипперс» была перенесена. Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас, — сообщает пресс-служба на странице в Twitter, добавив, что коллектив продолжит поддерживать семью погибшего.