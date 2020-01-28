https://static.news.ru/photo/b2904772-4194-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовала первое заявление со дня гибели легенды американской команды Коби Брайанта.

В консультации с НБА игра между «Лейкерс» и «Клипперс» была перенесена. Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас, — сообщает пресс-служба на странице в Twitter, добавив, что коллектив продолжит поддерживать семью погибшего.

«Лейкерс» сохранял молчание сутки, чем вызвал гнев ряда болельщиков.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, ранее писал NEWS.ru.