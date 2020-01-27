Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.
Это очень грустные новости. Когда я приехал в Америку, Коби уже был одной из ярчайших звёзд. Он творил невозможное, а его талант выходит за рамки спорта. Я хотел бы встретиться с ним, — рассказал Макгрегор телеканалу CBS.
26 января Коби Брайант потерпел крушение на вертолёте в Калифорнии вместе с дочерью Джианной и ещё семью людьми на борту.
Как сообщал NEWS.ru, внук Мохаммеда Али хочет провести бой в Грозном после перехода в профессионалы.
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