https://static.news.ru/photo/909cd674-4119-11ea-96c3-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

Это очень грустные новости. Когда я приехал в Америку, Коби уже был одной из ярчайших звёзд. Он творил невозможное, а его талант выходит за рамки спорта. Я хотел бы встретиться с ним, — рассказал Макгрегор телеканалу CBS.

26 января Коби Брайант потерпел крушение на вертолёте в Калифорнии вместе с дочерью Джианной и ещё семью людьми на борту.

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