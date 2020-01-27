https://static.news.ru/photo/e183e1d0-4106-11ea-9125-fa163e074e61_660.jpg Нико Али Уолш (слева) Фото: nicoaliwalsh/instagram.com

18-летний американский боксёр Нико Али Уолш, внук легендарного абсолютного чемпиона в тяжёлом весе Мохаммеда Али заявил о желании выступить в Грозном после начала бойцовской карьеры.

Спасибо большое за вашу поддержку. Я перехожу в профессиональный бокс до конца этого года, надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике, — приводит слова Уолша сайт телеканала «Грозный» .

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил одной из улиц Грозного имя Мохаммеда Али.

Как сообщал NEWS.ru, глава Bellator Скотт Кокер определился с кандидатурой следующей соперницы чемпионки в полулёгком весе Кристианы Сайборг.