Французская фигуристка получила травму после прыжка на чемпионате мира

26-летняя фигуристка упала после одного из прыжков во время выступления. В результате падения спортсменка остановила прокат и с трудом сумела подойти к тренерам.

Bad Luck



From ISU: Mae Berenice Meite (FRA) has unfortunately withdrawn from the Ladies event at the ISU World Figure Skating Championships in Stockholm (SWE) Wednesday during the Short Program due to injury in a fall on a triple toeloop attempt pic.twitter.com/5I8CGgid8d