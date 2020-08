ФИФА показала официальную эмблему ЧМ по пляжному футболу в России

В качестве ключевого элемента эмблемы выступила жар-птица, которая воплощает огонь, свет и солнце, а также символизирует стремление к победе и славе. Она сплетена с игроком в пляжный футбол в борьбе за мяч над куполом, изображение которого навеяно храмом Василия Блаженного. Эмблему планируется разместить на медиафасаде стадионов чемпионата мира — 2018 по футболу в России и на Останкинской башне.

По его словам, Россия проделала долгий путь к тому, чтобы быть удостоенной чести принять мировое первенство, организовав суперфиналы Евролиги по пляжному футболу и европейские отборочные турниры ЧМ.

Он подчеркнул, что чемпионат 2021 года имеет решающее значение для РФС и поможет развитию этого вида спорта в масштабах всей страны.