ФИФА показала официальную эмблему ЧМ по пляжному футболу в России

https://static.news.ru/photo/b5c47c2e-e9eb-11ea-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную эмблему чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который состоится в России. Мероприятие пройдёт с 19 по 29 августа в Москве.

В качестве ключевого элемента эмблемы выступила жар-птица, которая воплощает огонь, свет и солнце, а также символизирует стремление к победе и славе. Она сплетена с игроком в пляжный футбол в борьбе за мяч над куполом, изображение которого навеяно храмом Василия Блаженного. Эмблему планируется разместить на медиафасаде стадионов чемпионата мира — 2018 по футболу в России и на Останкинской башне.

Совместно с ФИФА мы плодотворно поработали над этим творческим проектом, заложив основы для того, чтобы в следующем году достойно принять всех болельщиков этого зрелищного вида спорта, — отметил генсек Российского футбольного союза Александр Алаев.

По его словам, Россия проделала долгий путь к тому, чтобы быть удостоенной чести принять мировое первенство, организовав суперфиналы Евролиги по пляжному футболу и европейские отборочные турниры ЧМ.

Он подчеркнул, что чемпионат 2021 года имеет решающее значение для РФС и поможет развитию этого вида спорта в масштабах всей страны.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, несомненно, будет отличаться той же радостной атмосферой праздника, которую мы наблюдали два года назад, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу 2018 года, — добавил директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати.

Unveiling.... the Official Emblem for the 2021 #BeachSoccerWC



The firebird, a key figure in classic Russian fairy tales, is central to the design



â¹ https://t.co/yksUMhLTX1 pic.twitter.com/TJ7SW0SAAj — FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2020

Сборная России дважды одерживала победу в чемпионате мира по пляжному футболу в 2011 и 2013 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошёл в десятку самых красивых эмблем в мире по итогам голосования, организованного испанской газетой Marca.