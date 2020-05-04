Футбол

Логотип ФК ЦСКА вошёл в десятку красивейших в мире

10:18, 04 мая 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошёл в десятку самых красивых эмблем в мире по итогам голосования, организованном испанской газетой Marca.

В список номинантов вошли эмблемы 50 команд. Голосование проводилось на сайте издания в течение недели, за это время было принято более 14 млн голосов. Первое место занял логотип марокканского клуба «Раджа Касабланка».

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В первую тройку также вошли египетский «Аль-Ахли» и «Флуминенсе» из Бразилии. Далее расположились «Реал» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Коло-Коло» (Чили). Российский ЦСКА занял девятое место, замкнул десятку турецкий «Бешикташ».

В связи с пандемией коронавируса логотипы многих международных и российских компаний изменили свои логотипы. Эмблемы дополнили элементами самоизолированной жизни: домиком, маской, фразами «Оставайтесь дома». Как ранее писал NEWS.ru, корректировки в свой логотип внёс и казанский ФК «Рубин». Символ Казани, изображённый на эмблеме клуба, дракон Зилант, теперь находится «в домике».

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