Мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике пройдут в Баку

https://static.news.ru/photo/3d89b85a-a643-11ea-a21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Gymnastics/Facebook

Азербайджанский Баку примет мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике с 9 по 13 декабря 2020 года, женский — с 17 по 20 декабря, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Проведение мужского чемпионата было запланировано с 27 по 31 мая, но было отложено из-за коронавируса. Женское первенство должен был принять Париж, но французы отказались от проведения, поэтому турнир был перенесён в Баку.

Кроме того, чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдёт в Киеве с 26 по 29 ноября.

Ранее в Азербайджане был отменён этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», писал NEWS.ru.