Белорусская чемпионка раскритиковала Домрачеву за молчание о преступлениях

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Белорусская чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя раскритиковала олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву за позицию о политической ситуации в стране. Слова Герасимени приводит Gazeta.ru.

Да я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать... Каждый сам оставит в истории своё решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так. Если кто-то молчит... всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления. Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых, — сказала Герасименя.

2 апреля NEWS.ru писал, что в отношении Герасимени возбудили уголовное дело. Её обвиняют по части 3 статьи 361 УК РБ (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

В середине октября 2020 года неподалёку от акции протестующих в Минске был задержан брат Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев. Он был избит силовиками. Ещё в августе его именитая сестра призвала власти остановить насилие.