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Тёзка Суркова руководил лондонской студией звукозаписи

Наталья Айриян/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Тёзка помощника президента России Владислава Суркова (с совпадающими годом и месяцем рождения) руководил с июля 2016 по ноябрь 2017 года лондонской звукозаписывающей компанией — Johnny Boy Records Entertainment. Соответствующие данные содержатся в британском реестре Companies House.

Речь в реестре идёт о проживающем в центре Москвы человеке, который указан как MrSurkovMCVlad, родившийся в сентябре 1964 года. Помощник президента Владислав Сурков, согласно его официальной биографии, также родился в сентябре 1964 года, пишут «Открытые медиа».

В настоящее время учредителем компании является продюсер Джон Равенхолл, который в 1990-е  участвовал в выпуске диска Скэтмэна Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word, а с 2010 года издавал пластинки новозеландского певца Гленна Айткена.

Ранее в прессе указывалось, что в свободное время Сурков пишет тексты для рок-групп и увлекается рэпом, а по словам блогера Ильи Варламова, на рабочем столе политика стоит фотография Тупака Шакура.

Издание отмечает, что помощнику Владимира Путина участвовать в лондонской компании было бы непросто, поскольку с 2014 года Сурков включён в санкционные списки Евросоюза и не имеет права въезжать в страны ЕС, а также заниматься там какой-либо деятельностью. За предоставление недостоверных данных в британский реестр предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Ранее Сурков стал героем соцсетей, исполнив на одной из вечеринок песню «Немое кино», из репертуара рок-группы «Аквариум». Это произошло на торжестве в московском ресторане, где свои  дни рождения отмечали сразу три именинницы — бывшая жена режиссёра Федора Бондарчука Светлана, ресторатор Дина Хабирова и супруга самого Суркова Наталия Дубовицкая, сообщает «Ура.ру».

Как сообщал ранее News.ru, в сентябре Сурков написал стихотворение, в котором задался вопросом, не подступают ли к нему волны Стикса. Это река, протекающая в подземном царстве Аида, олицетворение первобытного ужаса в древнегреческой мифологии.


#музыка #Лондон #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #сурков
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